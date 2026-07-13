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Валентино Росси собирается получить лицензию для участия в «24 часах Нюрбургринга» (Motorsport.com)

Как сообщает Motorsport.com, семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси, который на данный момент участвует в программе «БМВ» в категории GT3, планирует получить лицензию для выступлений на «Нюрбургринге» до конца текущего сезона.

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