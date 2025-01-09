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"Известия": имитация выдоха в алкотестер признана отказом от освидетельствования

"Известия": имитация выдоха в алкотестер признана отказом от освидетельствования

Верховный суд России вынес решение, что водитель, который неоднократно имитировал выдох при проверке на алкотестере, считается отказавшимся от освидетельствования, поэтому может быть лишен водительского удостоверения.

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