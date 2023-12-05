Лям и не снилось: россиян с зарплатой от 1 млн стало в 1,5 раза больше.

Почему число таких работников увеличивается и как на показатели влияет инфляция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Россиян с зарплатой от 1 млн в 2023-м стало в полтора раза больше, чем два года назад, — 24,5 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии