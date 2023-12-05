Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Лям и не снилось: россиян с зарплатой от 1 млн стало в 1,5 раза больше.

Лям и не снилось: россиян с зарплатой от 1 млн стало в 1,5 раза больше.

Почему число таких работников увеличивается и как на показатели влияет инфляция   Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Россиян с зарплатой от 1 млн в 2023-м стало в полтора раза больше, чем два года назад, — 24,5 тыс.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
&quot;В Минэке подчеркнули, что зарплаты растут двузначными темпами у всех категорий работников.&quot; ЧТО?????????
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1 д.
Людмила Фирстова
Вадим Кузнецов, ПРОЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ ПОЛНОСТЬЮ и тогда вопросов не будет!
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1 д.

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