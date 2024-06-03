В королевском стиле: где купить вещи как у принца Джорджа и принцессы Шарлотты

Владелица любимого детского бренда Кейт Миддлтон рассказала, как королевская семья прославила их одежду на весь мир Если вы такой же страстный поклонник королевской семьи, как и мы, вы наверняка помните не только культовые выходы Кейт Миддлтон, но и очаровательные образы королевских детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.