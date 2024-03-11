В небе работает ПВО: В Курской области продолжается ракетная опасность

Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своём телеграм-канале.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе систем ПВО над областным центром: Прошу сохранять спокойствие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии