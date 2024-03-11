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В небе работает ПВО: В Курской области продолжается ракетная опасность

В небе работает ПВО: В Курской области продолжается ракетная опасность

Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своём телеграм-канале.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе систем ПВО над областным центром: Прошу сохранять спокойствие.

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