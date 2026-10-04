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Царьград

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Алексей Лихачев: Росатом договорился с Намибией о добыче урана

Алексей Лихачев: Росатом договорился с Намибией о добыче урана

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прокомментировал активные переговоры с Намибией о запуске уранового проекта "Крылья" в провинции Омахеке.

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