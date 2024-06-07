«Совет да любовь»: романтическая история Гарика Харламова и Катерины Ковальчук

Звезды поделились приятной новостью Гарик Хардамов и Катерина Ковальчук GLOBALLOOKPRESS.COM/KOMSOMOLSKAYA PRAVDA Слухи о расставании комика Гарика Харламова и его возлюбленной Катерины Ковальчук ходили несколько месяцев, однако пара не только не рассталась, но и пошла дальше — Катерина поделилась фото из ЗАГСа.