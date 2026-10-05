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Страх контрольной: как родителям помочь ребенку и что делать дома

Накануне проверочной работы некоторые школьники теряют сон и аппетит. Взрослому в такой момент легко растеряться: снаружи вроде бы ничего страшного не произошло, а ребенок уже на взводе.

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