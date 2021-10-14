ОБЩЕНИЕ С ПОКУПАТЕЛЯМИ ПРИ ПРОДАЖИ МАШИНЫ

Разно ВсякоАвто-мотоОБЩЕНИЕ С ПОКУПАТЕЛЯМИ ПРИ ПРОДАЖИ МАШИНЫ Далее примерно-дословные разговоры с потенциальными покупателями.***-Здрасьте, машину ещё не продали?-Здравствуйте.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПрошу принять приглашение РатиборовЗнакомая ситуация, так же было... Такое было ощущение, что у некоторых покупателей проблемы с мозгами были...ВМВладимир МинаковЭто не проблемы с мозгами, а именно желание найти глупее себя, лоха, хорошо жить на халяву... А когда получают адекватный ответ - бесятся, что надуть не получилось...Комментировать
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