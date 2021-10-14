Разно Всяко

31 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Это практически невозможно. Можно, конечно, применить такие методы, после которых на этой земле вообще ничего расти н...ТОПИНАМБУР
  • Владимир Кудров
    200 р/час за весь класс- вполне справедливо. А этой хитренькой учительнице протестировать родителей захотелось. Вдруг...Прибавка к зарплате
  • Виктор Окунев
    Лет пятнадцать назад посадил топинамбур, до сих пор не могу вывести.ТОПИНАМБУР

ОБЩЕНИЕ С ПОКУПАТЕЛЯМИ ПРИ ПРОДАЖИ МАШИНЫ

ОБЩЕНИЕ С ПОКУПАТЕЛЯМИ ПРИ ПРОДАЖИ МАШИНЫ

Далее примерно-дословные разговоры с потенциальными покупателями.***-Здрасьте, машину ещё не продали?-Здравствуйте.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Прошу принять приглашение Ратиборов
Знакомая ситуация, так же было... Такое было ощущение, что у некоторых покупателей проблемы с мозгами были...
Владимир Минаков
Это не проблемы с мозгами, а именно желание найти глупее себя, лоха, хорошо жить на халяву... А когда получают адекватный ответ - бесятся, что надуть не получилось...

Картина дня

наверх