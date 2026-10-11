В ЕС рассказали о зависти Каллас после сделки России и США В ЕС рассказали о зависти Каллас после сделки России и США Христофору: жалобы Каллас на сделку Путина и Трампа говорят о зависти Кая Каллас.
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Чему радуетесь? Тому,что враги,убивающие наших солдат руками укронацистов,,купили немного соляры? Это же дикость несусветная,совсем мозги отказали? Ну,у таких как Дмитриев,их и небыло,но чёрт возьми,хотя бы минимальное самоуважение где? Это всё равно,как если бы во время ВОВ, СССР поставлял бы то же дизтопливо Турции, Японии или "нейтральной" Швеции.
Омерзительнее Каи Каллас только наркошибздик!
Когда уже, наконец, эта ПАДАЛЬ с вечно отвратительным душком уйдёт из верховной Гей-ропейской власти??