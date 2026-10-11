«Дизельная сделка» Трампа-Путина. Перелом в переговорах и обнуление «ястребов»?

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Юрий Кушнарев

Чему радуетесь? Тому,что враги,убивающие наших солдат руками укронацистов,,купили немного соляры? Это же дикость несусветная,совсем мозги отказали? Ну,у таких как Дмитриев,их и небыло,но чёрт возьми,хотя бы минимальное самоуважение где? Это всё равно,как если бы во время ВОВ, СССР поставлял бы то же дизтопливо Турции, Японии или "нейтральной" Швеции.