17-летний 'полицейский' грозил геноцидом русским: как анапский студент одним постом испортил себе карьеру

НК

Наталья Конева

Все дело в нас самих! Мы сами ВСЕМ иностранцам позволяем не уважать себя, глумиться над нами! Попробуйте в любой стране высказать неуважение к местному населению, вере или к правителям: вас на куски порвет само население! Мало того, что нас наше же государство заставило трепетать перед инородцами в лице властей и структур, так и простые жители в трусов превратились и терпил... и предателей... ведь это мы сдаем им жилье, берем у них деньги за "услуги", на работу принимаем и ведемся на их "извинения"... мы для них разрозненные слабаки... так чему удивляться??