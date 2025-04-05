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17-летний 'полицейский' грозил геноцидом русским: как анапский студент одним постом испортил себе карьеру

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Теперь они &quot;поумнеют&quot; и будут говорить ТО ЖЕ САМОЕ в своих диаспорах за закрытыми дверями! Какое к чертям перевоспитание? Они эту злобу с детства впитали от родителей!
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1 час.
НК
Наталья Конева
Все дело в нас самих! Мы сами ВСЕМ иностранцам позволяем не уважать себя, глумиться над нами! Попробуйте в любой стране высказать неуважение к местному населению, вере или к правителям: вас на куски порвет само население! Мало того, что нас наше же государство заставило трепетать перед инородцами в лице властей и структур, так и простые жители в трусов превратились и терпил... и предателей... ведь это мы сдаем им жилье, берем у них деньги за &quot;услуги&quot;, на работу принимаем и ведемся на их &quot;извинения&quot;... мы для них разрозненные слабаки... так чему удивляться??
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1 час.
Юрий Безруков
К ответственности за разжигание ненависти не взирая на&quot;извинения&quot; строго по букве закона ! И диаспоры разогнать как иноагентов. Родители тоже должны быть привлечены за несовершеннолетних прокуратурой РФ.
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47 мин.
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