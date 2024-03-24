Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Западные банки предупреждают о рисках, связанных с планом ЕС по захвату российских активов

Западные банки предупреждают о рисках, связанных с планом ЕС по захвату российских активов

 Александр_С   ЛОНДОН, 22 марта (Рейтер) - Некоторые западные банки лоббируют предложения ЕС о перераспределении миллиардов евро процентов, полученных по замороженным российским активам, сообщили высокопоставленные источники в отрасли, опасаясь, что это может привести к дорогостоящим судебным разбирательствам.

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