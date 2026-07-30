По какой причине Ярцево осталось без звания «Город воинской славы»

Ранее местные жители просили высоко отметить героическую славу малой Родины через официальное признание Присвоить звание «Город воинской славы» Ярцеву Смоленской области больше не представляется возможным.
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