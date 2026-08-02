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Смешные мемы и картинки про железную дорогу и железнодорожников

Смешные мемы и картинки про железную дорогу и железнодорожников

Юмор доходит быстро и без задержек до путевых! фото: соцсетиНа вас что-то накатило? Не пугайтесь, это нормально (если, конечно, это не — тьфу-тьфу-тьфу — паровоз, поезд или другая какая дрезина): сегодня День железнодорожника!Празднуется он как по расписанию: каждый год неукоснительно в первое воскресенье августа, в нынешнем 2026-м День железнодорожника 2 августа.

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