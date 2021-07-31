25 интересных фактов, которые вы сегодня узнаете

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько времени за всю жизнь у нас уходит на чистку зубов? А сколько времени нужно человеку, чтобы увидеть все экспонаты парижского Лувра? А знали ли вы, что когда-то кетчуп был лекарством?Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько времени за всю жизнь у нас уходит на чистку зубов? А сколько времени нужно человеку, чтобы увидеть все экспонаты парижского Лувра? А знали ли вы, что когда-то кетчуп был лекарством? Мы собрали для вас ещё одну коллекцию интересных фактов обо всём на свете.