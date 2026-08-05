В Геленджике родственникам пострадавших при атаке БПЛА начали выплачивать деньги

В Геленджике родственникам пострадавших при атаке БПЛА начали выплачивать деньгиВ Геленджике запустили процесс перечисления компенсаций тем, кто потерял близких или сам пострадал во время удара беспилотников по Архипо-Осиповке.
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