После последних новостей от прокуратуры напротив ТЦ «Парк», построенного «Кедром», из-под земли забил фонтан.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
После последних новостей от прокуратуры напротив ТЦ «Парк», построенного «Кедром», из-под земли забил фонтан.