РОССИЯ НАЦИОНАЛИЗИРУЕТ САХАЛИН. ДАЛЬШЕ БЕРЁМ ЯПОНИЮ?

ФОТО: SERGUEI FOMINE/GLOBALLOOKPRESS Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" – Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменён на новое российское юридическое лицо.
ФОТО: SERGUEI FOMINE/GLOBALLOOKPRESS Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" – Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменён на новое российское юридическое лицо.
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