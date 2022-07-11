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РОССИЯ НАЦИОНАЛИЗИРУЕТ САХАЛИН. ДАЛЬШЕ БЕРЁМ ЯПОНИЮ?

РОССИЯ НАЦИОНАЛИЗИРУЕТ САХАЛИН. ДАЛЬШЕ БЕРЁМ ЯПОНИЮ?

ФОТО: SERGUEI FOMINE/GLOBALLOOKPRESS Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" – Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменён на новое российское юридическое лицо.

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