На VII Всероссийском конкурсе московские центры госуслуг победили в двух номинациях

Центры госуслуг Москвы «Мои документы» победили во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в двух номинациях: «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ».
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