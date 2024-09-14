Шольц попросил Генпрокуратуру разобраться, кто же взорвал «СП» и «СП-2»

С призывом провести непредвзятое расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» обратился к Генеральной прокуратуре Германии канцлер страны Олаф Шольц 13 сентября, сообщает DPA.
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