У задержанных в Советском районе Орла мигрантов обнаружили крупную партию метадона

В Советском районе Орла полицейские задержали двух мигрантов из бывших стран СНГ. Обыскав гостей, оперативники обнаружили два свёртка и пачку из-под сигарет, внутри которых, согласно проведённому исследованию, находились свыше двухсот разовых доз метадона общей массой порядка 50 граммов.