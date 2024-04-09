У задержанных в Советском районе Орла мигрантов обнаружили крупную партию метадона

В Советском районе Орла полицейские задержали двух мигрантов из бывших стран СНГ. Обыскав гостей, оперативники обнаружили два свёртка и пачку из-под сигарет, внутри которых, согласно проведённому исследованию, находились свыше двухсот разовых доз метадона общей массой порядка 50 граммов.
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