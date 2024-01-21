"Мир - это книга, а те, кто не путешествует, читают только одну ее страницу", или Просто отведайте кухню!

Путешествия всегда сопровождаются интересными, а иногда и смелыми гастрономическими открытиями. Особенно если речь идет об азиатских уголках земного шара, в частности о Китае с его древнейшей историей, культурой и традициями.
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