В Иракском Курдистане обсудили возможности расширения отношений с Францией

Наличие возросших возможностей для расширения отношений Франции с Ираком и Иракским Курдистаном в различных секторах подчеркнул президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани, 26 сентября сообщает Shafaq News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии