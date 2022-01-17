Все 14 самолетов военно-транспортной-авиации ВКС с российскими миротворцами ОДКБ прибыли на аэродром «Чкаловский» из Казахстана

Все 14 самолетов военно-транспортной-авиации ВКС с российскими миротворцами ОДКБ прибыли на аэродром «Чкаловский» из Казахстана

На аэродроме «Чкаловский» военнослужащие ВДВ осуществляют разгрузку вооружения, военной техники, имущества, после чего совершат марш в пункт постоянной дислокации.

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