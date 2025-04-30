«Терпеть и целовать ноги?» — как риторика телеведущего обнажила глубокие трещины в российском обществе Ирина Валькова29 апреля 2025 года в российском медиапространстве вновь прогремело заявление, которое раскололо общественное мнение и вызвало волну возмущения.
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