Российские федерации лыжных видов спорта могут объединить в одну («Матч ТВ»)

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник. Речь идет о Федерации лыжных гонок России, Российской федерации горнолыжного спорта, Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерации фристайла России и Федерации сноуборда России.