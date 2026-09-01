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За рулем

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«Москвич» покорил кинофестиваль столетней историей в пяти минутах

«Москвич» покорил кинофестиваль столетней историей в пяти минутах

В финале столичного фестиваля короткометражного кино «Москва. Истории. Люди», который прошел 27 августа на легендарной площадке «Мосфильма», победу в номинации «Москва гордится» одержал документальный фильм «Москвич – 100 лет в движении».

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