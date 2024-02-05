Звезда сериала "Глухарь" Максим Аверин посчитал нужным осудить вечеринку Ивлеевой

Известный актёр отметил, что свобода заключается не в том, чтобы ходить куда-то голым.Звезда сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Максим Аверин дал интервью порталу РИА Новости, в котором прокомментировал "голую" вечеринку Насти Ивлеевой.