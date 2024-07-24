К Всемирному дню борьбы с гепатитом Центр молекулярной диагностики проводит бесплатное тестирование на гепатит 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, который в этом году проходит под девизом: «Принимайте меры.
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