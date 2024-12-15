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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков про РПЛ: «Впечатление посредственное. Никого не хочу обижать, но это мое мнение. Ни одна команда не стала открытием или сюрпризом»

«К сожалению, ни одна команда не стала открытием или сюрпризом. Мы всегда ждем сенсаций, новых футбольных звезд, но не в этот раз.

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