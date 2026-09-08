Asus GeForceRTX 4090 признали неремонтопригодной и утилизировали — владельца не спросили. Денежной компенсации хватить только на треть такой видеокарты

GeForce RTX 4090 была отправлена на ремонт по гарантии, но до ремонта не дожила Владелец Asus GeForce RTX 4090 отправил видеокарту по гарантии на ремонт или замену, но в итоге продавец вернул ему только деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым