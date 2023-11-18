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Гуменник прыгнул четверной риттбергер, Савосин – два квада, Самарин упал с четверного лутца в короткой программе на Гран-при России в Самаре

Роман Савосин прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Артур Даниелян упал с четверного лутца и ошибся на тройном акселе.

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