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Царьград

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Россельхознадзор выявил случай гибели кошки после вакцины "Мультифел"

Россельхознадзор выявил случай гибели кошки после вакцины "Мультифел"

Россельхознадзор зафиксировал жалобу на гибель животного после применения вакцины "Мультифел". Информация направлена производителю ООО "Ветбиохим".

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