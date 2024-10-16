«Дюна» сразится с группой «ХЛЕБ» в новом выпуске шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ

Премьерный выпуск выйдет уже в эту субботу, 19 октября. Виктор Рыбин с музыкантом группы "Дюна" Пресс-служба МУЗ-ТВВ эту субботу, 19 октября в 17:00, на телеканале МУЗ-ТВ выйдет новый выпуск «Битвы поколений» – масштабного шоу, в котором легенды российской музыки сразятся с молодыми и дерзкими артистами в музыкальных поединках.