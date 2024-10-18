Бой «Отважных» против «Бабы Яги» (ВИДЕО)

Поддерживая наступление на красноармейском (т.н. покровском) направлении бойцы группировки войск «Центр» эффективно охотятся на тяжёлые дроны бомбардировщики «Баба Яга», которые летят бомбить российские позиции.
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