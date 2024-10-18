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Русская весна

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Бой «Отважных» против «Бабы Яги» (ВИДЕО)

Бой «Отважных» против «Бабы Яги» (ВИДЕО)

Поддерживая наступление на красноармейском (т.н. покровском) направлении бойцы группировки войск «Центр» эффективно охотятся на тяжёлые дроны бомбардировщики «Баба Яга», которые летят бомбить российские позиции.

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