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Артига — об очередном матче «Рубина» со счетом 1:1: «Как вы думаете, с Даку подобные ничьи были бы победами?»

Артига — об очередном матче «Рубина» со счетом 1:1: «Как вы думаете, с Даку подобные ничьи были бы победами?»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Родины» (1:1).Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Родины» (1:1).

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