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Бут о задаче «Черноморца»: «Сделаем все возможное, чтобы попасть в стыки. «Балтика» и «Торпедо» оторвались, будем стараться и их догонять»

«2024 год был непростым для «Черноморца». В прошлом году мы решили задачу не вылететь из Первой лиги.

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