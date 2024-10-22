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Власти Приморья решили создать агентство и совет по миграционной политике

Власти Приморья решили создать агентство и совет по миграционной политике

Решение о создании регионального агентства по миграционной политике и совета по межнациональному согласию и миграционной политике принял губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщила 22 октября его пресс-служба.

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