Власти Приморья решили создать агентство и совет по миграционной политике

Решение о создании регионального агентства по миграционной политике и совета по межнациональному согласию и миграционной политике принял губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщила 22 октября его пресс-служба.
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