Россельхознадзор: РФ отправила Индии почти 500 тысяч тонн зернобобовых культур

Замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин сообщил, что в рамках текущего годового периода предприятия Российской Федерации направили индийским покупателям порядка 500 тысяч тонн различных зернобобовых культур.
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