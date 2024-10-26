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26 октября 2024 г. - День взаимодействия с семьей

26 октября 2024 г. - День взаимодействия с семьей

В рамках шестого школьного дня в учреждениях общего среднего образования прошли следующие мероприятия:интерактивное занятие ´Моя семья - моё богатство´ (V классы), арт-час ´Моя семья´ (VII классы), проектное занятие ´Генеалогическое древо моей семьи´ (X классы), открытый диалог ´Родители и дети: конфликты поколений´ (XI классы) в СШ № 1 .

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