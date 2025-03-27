3,7 млрд рублей отдали нижегородцы телефонным мошенникам за 2024 год

3,7 млрд рублей украли телефонные мошенники у жителей Нижегородской области в 2024 году. Это больше на один миллиард рублей по сравнению с 2023 годом, рассказал глава ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев на заседании регионального Заксобрания.