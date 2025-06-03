Угроза разлива! Ливни, остановитесь: на Кубани стремительно поднимается уровень воды в реках

С 31 мая по 4 июня на территории Краснодарского края сохраняется опасная погодная обстановка. По данным Росгидромета и МЧС, регион накроют сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 22 м/с.
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