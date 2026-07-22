Живая Кубань
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Живая Кубань

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140 рублей за литр бензина — и это не ошибка табло. Корреспондент «Живой Кубани» проверил цены на заправках Краснодара

140 рублей за литр бензина — и это не ошибка табло. Корреспондент «Живой Кубани» проверил цены на заправках Краснодара

140 рублей за литр бензина — и это не ошибка табло. Корреспондент «Живой Кубани» проверил цены на заправках КраснодараКраснодар, 21 июля.

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