Автоэксперт Тарасов: разные шины повышают риск аквапланирования

Автоэксперт Александр Тарасов предупредил, что установка шин с разным рисунком протектора на одной оси может ухудшить устойчивость и управляемость автомобиля и повысить риск аквапланирования.
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