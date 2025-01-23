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В «Домклик» назвали основные критерии выбора жилья для посуточной аренды

В «Домклик» назвали основные критерии выбора жилья для посуточной аренды

Помимо цены, арендаторов интересуют транспортная доступность и инфраструктура в локации, а также набор техники в самой квартире Топ-3 важнейших неценовых характеристик при выборе квартиры для краткосрочной аренды жилья составляют транспортная доступность, разнообразие объектов инфраструктуры поблизости и наличие полезной техники в квартире, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».

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