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Пастрняк – 2-й игрок с 40 шайбами в сезоне НХЛ. У него 41, у Макдэвида 42

Пастрняк – 2-й игрок с 40 шайбами в сезоне НХЛ. У него 41, у Макдэвида 42

Давид Пастрняк вторым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб. Форвард «Бостона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:1).

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