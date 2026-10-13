💉От гриппа в Крыму привито более 450 тысяч человек В Крыму наблюдается значительный рост интереса местных жителей к вакцинации против гриппа, сообщила в эфире «Радио Крым» главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.