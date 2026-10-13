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💉От гриппа в Крыму привито более 450 тысяч человек

💉От гриппа в Крыму привито более 450 тысяч человек В Крыму наблюдается значительный рост интереса местных жителей к вакцинации против гриппа, сообщила в эфире «Радио Крым» главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.

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