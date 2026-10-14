🚦В Севастополе устанавливают автономное освещение на переходах и остановках Комплексы работают на солнечных батареях и уже установлены на остановках — «проезд Богданова», «Качинское шоссе» и «Ресторан Шайба», а также в Солнечном и Тыловом.
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