У США нет запасного плана по Украине, пишет Asia Times. Внешнеполитический истеблишмент США слепо намерен победить Россию на поле боя и сокрушить ее экономику, хотя достичь ни того, ни другого им не удастся, отмечает издание.
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