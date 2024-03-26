Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 434 подписчика

У США нет запасного плана по Украине — Asia Times

У США нет запасного плана по Украине — Asia Times

У США нет запасного плана по Украине, пишет Asia Times. Внешнеполитический истеблишмент США слепо намерен победить Россию на поле боя и сокрушить ее экономику, хотя достичь ни того, ни другого им не удастся, отмечает издание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх