После признания республик случился перелом, но до победы ещё далеко

Спецкор КП, работающий в ДНР, выяснил, как отреагировали на признание за линией фронта и в самой республике Дмитрий СТЕШИН В Донецке празднуют признание республик Россией Фото: REUTERS По моим личным ощущениям, «праздник признания» длился примерно 10 минут.
Популярные статьи
- Сатановский: Гадёнышей такого типа нужно не просто гнать из власти с волчьим билетом, чтобы ноги их никогда ни в какой инстанции ни в каком качестве больше не было.
- Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не считает фигуристку Камилу Валиеву героиней Олимпиады в Пекине (опрос)
- РОДНИНА ПРИГРОЗИЛА ОТСТРАНЕНИЕМ РОССИИ ОТ ОЛИМПИАДЫ: "МЫ ЧТО, НЕОБУЧАЕМЫЕ?"
Свежие комментарии