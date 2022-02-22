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После признания республик случился перелом, но до победы ещё далеко

После признания республик случился перелом, но до победы ещё далеко

Спецкор КП, работающий в ДНР, выяснил, как отреагировали на признание за линией фронта и в самой республике Дмитрий СТЕШИН В Донецке празднуют признание республик Россией Фото: REUTERS По моим личным ощущениям, «праздник признания» длился примерно 10 минут.

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